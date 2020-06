Am Montagabend von 21 bis 24 Uhr sollen der Saalbau, die Villa Böhm und vielleicht auch das Rathaus rot angestrahlt werden – als Hilferuf der Veranstaltungswirtschaft. Die „Night of Light“ ist eine bundesweite Aktion in 250 Städten, um die Politik zur Rettung der Branche aufzurufen. Nach Angaben von Wolfgang Dinges, dem Leiter der städtischen Kulturabteilung, haben sich die Firmen Südwest Sound, BTL Audiotechnik, Framon Licht und Ton sowie die Initiative „Pfalz-Stream.de“ angeschlossen. Unterstützung erhielten sie von der Kulturabteilung, dem Saalbau-Team und der Stiftung Hambacher Schloss. Ziel sei es, mit der Aktion einen Einstieg in einen Branchendialog mit der Politik zu schaffen, der die Vielfältigkeit und Systemrelevanz der Veranstaltungswirtschaft thematisiere. „Die derzeitigen Hilfsprogramme bestehen im Wesentlichen aus Kreditprogrammen, die jedoch eine erneute Zahlungsunfähigkeit in Verbindung mit der Überschuldung der betroffenen Unternehmen zur Folge haben werden“, heißt es in dem Aufruf. Die nächsten 100 Tage überstehe die Veranstaltungswirtschaft nicht. Die aktuellen Auflagen und Restriktionen machten die wirtschaftliche Durchführung von Veranstaltungen quasi unmöglich. Das treffe auch Spielstätten sowie Zulieferer und Dienstleister jeder Art und Größe: Technikfirmen, Planungsbüros, Bühnen- und Messebauer, Ausstatter, Caterer, Logistiker über Künstler bis hin zum Einzelunternehmer, der Content, Drehbuch, Regie oder florale Dekoration zu Events beisteuere. „Umso wichtiger ist es, für eine stärkere Wahrnehmung durch die Politik und Öffentlichkeit zu sorgen“, erklärt Andreas Eigenberger, Inhaber von Südwest-Sound, der die Aktion in Neustadt koordiniert.