An den Wochenenden des Gimmeldinger Mandelblütenfests ist auch immer der Neustadter Stadtverband des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) vor Ort gewesen. Der Vorsitzende Nicolas Klein hat danach eine Bilanz des Einsatzes gezogen. Demnach wurde das DRK am ersten Wochenende elf Mal zu Hilfeleistungen und Versorgungen gerufen. Zudem wurde ein Transport ins Krankenhaus nötig. Dass das zweite Festwochenende deutlich wärmer war und somit viel mehr Leute in Gimmeldingen waren, zeigt sich auch in der DRK-Statistik. Demnach waren da 34 Hilfeleistungen erforderlich. Außerdem wurden vier Besucher zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Bei den Hilfeleistungen und Versorgungen habe es sich in den meisten Fällen um Wundversorgungen, das Kühlen von Schwellungen (etwa nach Stürzen) oder die Ausgabe von Pflastern (Wundschnellverband) gehandelt, berichtet Klein.