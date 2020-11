In der Nacht auf Mittwoch ist ein roter Anhänger mit Alu-Aufbau der Marke Krone von dem Betriebsgelände eines Landwirts aus Meckenheim gestohlen worden. Der Schaden beträgt laut Polizei 16.000 Euro. Für den Abtransport muss ein entsprechender Schlepper zum Einsatz gekommen sein. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Haßloch unter Telefon 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.