Unfall an der Baustellenampel in der Talstraße: Weil eine 40-jährige Frau aus Neustadt ihr Auto am Samstag gegen 17.30 Uhr wegen Rot stoppen musste, fuhr eine 28-Jährige aus Frankeneck mit ihrem Pkw auf. Laut Polizeibericht hatte diese das Rotlicht zu spät bemerkt. Durch den Zusammenstoß erlitt die Neustadterin Schmerzen an der Halswirbelsäule. Leicht verletzt wurde auch das im Auto mitfahrende Kleinkind. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.