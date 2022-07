Präsidentenwechsel beim Rotary Club Neustadt: Zum 3. Juli hat Thomas Vorländer turnusmäßig das Amt von Andreas Liermann übernommen. Vor allem im sozialen Bereich seien auch im kommenden rotarischen Jahr wieder eine ganze Reihe an Projekten geplant, so Vorländer. Gesetzt sei natürlich die 15. Adventskalender-Verkaufsaktion in Neustadter Geschäften und der Fußgängerzone. Diesmal werde der Erlös dem Verein Tafel Neustadt-Haßloch zugute kommen. Derzeit steht die Tafel vor dem Problem, dass die Anzahl der bedürftigen Personen stetig steige und andererseits die von Supermärkten gespendeten Lebensmittel weniger würden. Verkaufsstart für den Kalender sei wie immer im November.

Aber auch die Jugendarbeit liegt dem Neustadter Club, der 55 Mitglieder hat, am Herzen: So soll der internationale Jugendaustausch nach Corona wieder mit voller Kraft gefördert werden.