Der Verkauf des vom Rotary Club Neustadt initiierten und in Zusammenarbeit mit der Willkomm-Gemeinschaft herausgegebenen Adventskalenders hat einen Reinerlös von 14.500 Euro erbracht. Das Geld wurde kürzlich dem Kunstverein Neustadt übergeben. Nach Angaben der Verantwortlichen fanden 4000 Exemplare trotz der erschwerten Verkaufsbedingungen einen reißenden Absatz, sodass der Kalender bereits Mitte November ausverkauft war. Der Kalender wird seit 13 Jahren herausgegeben und immer durch regionale Künstler honorarfrei gestaltet. Nach Angaben des Vereinsvorsitzenden Wolfgang Glass werden mit der Spende zwölf Projekte von Neustadter Künstlern unterstützt. Ausstellungsort ist der „Art Shop“ des Kunstvereins in der Hauptstraße 31. Geplant ist derzeit, dass dort ab Mai jeweils am ersten Donnerstag eines Monats beginnend für zwei Wochen donnerstags, freitags und samstags die Ausstellung eines Künstlers besucht werden kann.