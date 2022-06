Mit dem Verkauf des vom Neustadter Künstler Gerhard Hofmann gestalteten Adventskalender 2021 hat der Rotary Club einen Erlös von 18.500 Euro erwirtschaftet. Der Verein spendet das Geld dem Schwimmclub Neustadt. Gemeinsam wurde das Projekt „Schwimm dich frei“ ins Leben gerufen. Ziel ist es, Grundschulkindern der dritten und vierten Klassen in Neustadt und der Umgebung die Möglichkeit zu geben, schwimmen zu lernen. Offiziell übergeben wurde die Spendensumme am Montagnachmittag. Die Übergabe fand passend im Stadionbad statt – mit dem Start der Schwimmkurse, die durch den Adventskalender-Erlös finanziert werden können. Hintergrund: Während der Corona-Krise fielen Schwimmkurse oder Schwimmunterricht oft aus. Jetzt geht es darum, die Einschränkungen in der Schwimmausbildung wieder auszugleichen. Den Adventskalender von Rotary und Willkomm-Gemeinschaft für einen guten Zweck gab es 2021 zum 14. Mal.