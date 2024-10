Zum mittlerweile 17. Mal gibt es den Adventskalender des Rotary Club Neustadt. Am Samstag beginnt der Verkauf – und das mit besonderer Unterstützung. Zum Verkaufsstart am 26. Oktober, 10 bis 14 Uhr, auf der Hauptstraße in Höhe des Kriegerdenkmals wird der Neustadter Künstler Detlev Bucks anwesend sein. Er hat den Kalender gestaltet und wird erworbene Exemplare signieren. Der in limitierte Auflage erscheinende Kalender wird von den Neustadter Vereinen Rotary-Hilfe und Willkomm Gemeinschaft herausgeben und für einen guten Zweck verkauft. Laut Rotary Club erhält der Verein für Bildung und Integration in Neustadt, dessen Helfer ehrenamtlich zur Integration von in der Stadt lebenden Menschen mit Flüchtlings- und Migrationshintergrund beitragen, den Netto-Erlös aus dem Verkauf. Ein Kalender kostet fünf Euro. Jedes Exemplar trägt eine Losnummer. Für die Auslosung stellen Neustadter Einzelhändler und Gewerbetreibende Preise zur Verfügung. Laut Rotary Club kamen durch den Kalenderverkauf seit 2008 mehr als 200.000 Euro für den guten Zweck zusammen.