In diesem Jahr wird die Tafel Neustadt-Haßloch unterstützt.

Zwei Neustadter Adventskalender kennt fast jedes Kind: Da wäre zum einen jener der Bürgerstiftung mit den beleuchteten Fenstern des Rathauses. Schon etwas länger dauert hingegen die Erfolgsgeschichte jenes klassischen Adventskalenders an, den die Neustadter Rotary-Hilfe alljährlich auflegt, unterstützt von der Unternehmensgemeinschaft Willkomm. Und mit dem auch immer etwas Gutes getan wird.

In diesem Jahr erscheint der Kalender zum 15. Mal. Kostenlos gestaltet wurden das Titelbild und alle anderen Motive von der Neustadter Künstlerin Heidrun Oeschger. Die 24 Türchen sind verteilt über einen weihnachtlich geschmückten Winterstrauch, auf dem sich Vögel niedergelassen haben. Im Hintergrund die Stadtsilhouette mit ihren markanten Kirchtürmen. Schon 2013 hatte Oeschger sich bei dem Kalender engagiert.

Oeschger signiert

Jedes Exemplar der limitierten Auflage trägt auf der Rückseite eine Nummer, die gleichzeitig eine Losnummer ist. Für die Auslosung stiften Neustadter Einzelhändler und Gewerbetreibende Preise, die direkt bei ihnen abgeholt werden können.

Der Verkauf startet an diesem Samstag, 22. Oktober. Von 10 bis 14 Uhr ist die Rotary-Hilfe mit einem Stand am Kriegerdenkmal vertreten. Und auch Heidrun Oeschger ist dabei: Auf Wunsch signiert sie den oder die gekauften Kalender.

Wie immer fünf Euro

Der Kaufpreis beträgt wie immer fünf Euro. Der Netto-Erlös geht in diesem Jahr an den Verein Tafel Neustadt-Haßloch, der dringend auf Unterstützung angewiesen ist. Bislang konnten mit der Adventskalender-Aktion über 175.000 Euro an bedürftige Menschen in Neustadt und der Region weitergegeben werden. Und darauf ist die Rotary-Hilfe zu Recht ein bisschen stolz.