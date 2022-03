Der Rotary Club Neustadt spendet 16.000 Euro an den Arbeitskreis Ukraine-Pfalz der protestantischen Landeskirche. Das Geld geht an den Pfarrer Stephan Oberlinger von der Kirchengemeinde Lachen-Speyerbach, die zum Arbeitskreis gehört. Sie unterhält seit 30 Jahren enge Beziehungen zu Menschen in Transkarpatien, einer Region im Westen der Ukraine. Es gibt einen intensiven Jugend- und Studentenaustausch. Die Spende soll Bewohnern in Transkarpatien zugutekommen, damit sie Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs kaufen können. Private Spenden: Protestantisches Verwaltungsamt für Lachen-Speyerdorf, IBAN DE08 5465 1240 1000 4249 01, Sparkasse Rhein-Hardt, Verwendungszweck Ukraine-Hilfe Lachen.