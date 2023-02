Der Rotary Club Neustadt hat der Kindertagesstätte Spiel- und Lernstube der Caritas in der Kurt-Schumacher-Straße in Branchweiler eine Spende von 15.700 Euro zur Finanzierung der Aktion „Warmes Mittagessen“ übergeben. In der Spiel- und Lernstube werden rund 30 Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren an fünf Tagen in der Woche nach Schulschluss betreut. Die Mädchen und Jungen werden bei den Hausaufgaben unterstützt und erhalten die Möglichkeit zum Lesen und Spielen in ruhiger Umgebung. Eine besondere Bedeutung hat dabei das Angebot eines gemeinsamen warmen Mittagessens im Rahmen der Aktion „Warmes Mittagessen“. Eine Mitarbeiterin der Caritas kümmert sich um die frische Zubereitung der Mahlzeiten. Rotary hat ganz gezielt für diese Aktion gespendet, um Kindern Zugang zu einem gesunden Mittagessen und Anregungen für die frische Zubereitung gesunder Mahlzeiten zu geben. Die Spendensummer von 15.7000 Euro reicht aus, die Essenskosten für 17 Monate zu decken.