Mit dem Verkauf seines Adventskalenders 2025 hat der Rotary-Club 15.500 Euro eingenommen. Wie der Club mitteilt, wurde der Erlös an den Kinderschutzbund Neustadt-Bad Dürkheim und an das Hospiz- und Palliativzentrum Neustadt gespendet. Die Einnahmen habe der Rotary-Club so aufgerundet, dass in den Räumen des Kinderschutzbundes jeweils 7.777 Euro an den Förderverein des Hospiz- und Palliativzentrums und an den Kinderschutzbund Neustadt-Bad Dürkheim übergeben werden konnten. Laut Mitteilung erläuterte Monika Lang, Vorsitzende des Kinderschutzbundes, bei der Spendenübergabe die Arbeit der Kindertrauergruppe „Tröhlich“: Bei einem monatlichen Treffen werden Kinder zwischen sechs und elf Jahren von ausgebildeten Trauerbegleitern betreut. Hendrik Weber, kaufmännischer Leiter des Ambulanten Hospiz- und Palliativzentrums, nannte als oberstes Ziel seiner Arbeit, dass kein Kind in der schwierigen Situation einer tödlichen Krankheit alleine bleiben dürfe. Hierzu gehöre es, die Familie betroffener Kinder zu unterstützen. Rotary-Präsident Werner Regel dankte der Kinderpalliativ-Station und dem Kinderschutzbund für ihre Arbeit.