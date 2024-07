Der Rotary Club Neustadt hat einen neuen Präsidenten: Albrecht Biffar hat zum 1. Juli das Amt von Ralf Anselmann übernommen. Biffar ist geschäftsführender Gesellschafter der Biffar&Haefke GmbH, die Photovoltaikanlagen und Ladeinfrastrukturen erstellt. Auch im kommenden rotarischen Jahr, welches immer von Anfang Juli bis Ende Juni des Folgejahres dauert, sollen eine ganze Reihe gemeinnütziger Projekte, vorwiegend im sozialen Bereich, in Neustadt und Umgebung, unterstützt werden. So planen die Rotarier bereits zum 17. Mal eine Adventskalender-Verkaufsaktion in Neustadter Geschäften und in der Fußgängerzone, deren Erlös in diesem Jahr für den Verein für Bildung und Integration in Neustadt vorgesehen ist. Aber auch die Jugendarbeit liegt dem neuen Präsidenten des Neustadter Rotary Clubs, der derzeit 58 Mitglieder hat, sehr am Herzen: So soll der seit vielen Jahren erfolgreiche internationale Jugendaustausch weiterhin gefördert werden.

Für seine Verdienste um den Club wurde der Präsident 2022/23, Thomas Vorländer, mit der Auszeichnung „Paul-Harris-Fellow“ geehrt. In seiner Abschiedsrede im Rahmen der feierlichen Ämterübergabe ließ der scheidende Präsident Ralf Anselmann das vergangene Jahr passieren: Insgesamt konnten mehr als 50.000 Euro für gemeinnützige Zwecke gespendet werden. Die größte Einzelspende (22.000 EUR) ging an die Tagesbegegnungsstätte Lichtblick in Neustadt.

Der neue Rotary Präsident Albrecht Biffar stellte in seiner Antrittsrede als wichtigste Ziele neben der aktiven Pflege der Freundschaft zwischen den Clubmitgliedern die Unterstützung sozialer und die Bildung fördernder Projekte, so zum Beispiel des Demokratieprojektes an Neustadter Schulen heraus.