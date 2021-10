Wenn das Hambacher Schloss zum Stall von Bethlehem wird oder welches Motiv den Kalender in diesem Jahr ziert.

Weihnachten rückt immer näher. Und damit auch die beiden Adventskalender-Aktionen, die in Neustadt fast schon Tradition sind. Als da wäre der Kalender in den 24 Fenstern der Rathaus-Vorderfront, initiiert und realisiert von der Bürgerstiftung. Und der sozusagen klassische Kalender der Rotary-Hilfe Neustadt, der aber auch eine Besonderheit hat.

Alte Rotary-Adventskalender-Hasen wissen jetzt natürlich, wovon die Rede ist. Zum mittlerweile 14. Mal wird jedes Kalenderexemplar – die Auflage ist limitiert – mit einer Nummer versehen sein, die eine Losnummer ist. Die Kooperation mit der Unternehmensgemeinschaft Willkomm macht’s möglich: Einzelhändler und Gewerbetreibende stellen kostenlos Weihnachtspreise zur Verfügung.

Ebenfalls kostenlos hat der Künstler Gerhard Hofmann wieder für ein attraktives Motiv gesorgt – das Hambacher Fest lässt dabei grüßen. Hofmann wird auch dabei sein, wenn der Verkauf startet: am Samstag, 23. Oktober, von 10 bis 14 Uhr am Kriegerdenkmal in der Hauptstraße. Der Verkaufspreis beträgt wie immer fünf Euro.

Für Neustadter Schwimmclub

Dank dieses Engagements kann der Reinerlös erneut gespendet werden. Laut Rotary kommt die Endsumme dieses Mal dem Neustadter Schwimmclub zugute. Damit soll unter dem Motto „Schwimm dich frei“ Schwimmunterricht für Drittklässler ermöglicht werden.

Ein Großelternpaar aus Haardt wird sicher zu den Käufern gehören. Schließlich kann es in diesem Jahr den Kalender seinen Enkeln in Luxemburg persönlich übergeben. Und muss nicht riskieren, dass er auf dem Postweg erst verloren geht und zehn Monate später beim Absender wieder auftaucht ...