Am Dienstag, 6. August, führt die Abteilung Stadtbild und Grün nach Mitteilung der Stadtverwaltung auf dem P+R Parkplatz in der Rosslaufstraße, nahe dem Bahnhaltepunkt Böbig, die jährlichen Grünschnittarbeiten durch. Deshalb kann der Parkplatz an diesem Tag nicht genutzt werden. Es wird ganztägig ein absolutes Halteverbot eingerichtet, die Schilder stehen laut Stadt bereits.