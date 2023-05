Einen Rosenworkshop bieten die Naturfreunde Lambrecht am Samstag, 10. Juni, 14 bis 16.30 Uhr, im AWO Seniorenhaus (Gartenhaus) in der Lambrechter Klosterstraße an. „Die Rose zieht seit jeher Menschen in ihren Bann“, sagt Petra Knoll von den Naturfreunden. Mit der Kräuterpädagogin Sandra Koch will sie die Pflanze den Teilnehmern näher bringen und kleine kulinarische Köstlichkeiten sowie Pflegeprodukte herstellen. Um eine Anmeldung, Telefon 06325 980655, bis Donnerstag 1. Juni, wird gebeten. Die Teilnehmermenge ist begrenzt.