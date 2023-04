Mit dem Stück „Und wer nimmt den Hund?“, einer Adaption des gleichnamigen Films mit Martina Gedeck und Ulrich Tukur, der 2019 in die Kinos kam, endet am kommenden Donnerstag die Saison der Reihe „Komödie“ im Neustadter Saalbau.

Im Mittelpunkt steht das vermeintlich Vorzeigepaar Georg und Doris Lehnert, das seit 20 Jahren verheiratet ist und sich gut in seiner bürgerlichen Existenz eingerichtet zu haben scheint. Doch dann lacht sich Georg eine Geliebte an, und Doris fordert die Scheidung. Die soll ganz vernünftig und ohne emotionale Schlammschlacht über die Bühne gehen, aber natürlich scheitern die guten Vorsätze rasch, und man findet sich in einem veritablen „Rosenkrieg“ wieder ...

Für das Stück nach dem Filmdrehbuch von Martin Rauhaus hat die Konzertdirektion Landgraf die TV-Stars Marion Kracht („Diese Drombuschs“) und Michael Roll („Lena Lorenz“) für die beiden Hauptrollen engagiert. Kracht wird nun allerdings bei der Neustadter Aufführung kurzfristig durch die Kollegin Julia Bremermann ersetzt, die man ebenfalls von zahlreichen Fernsehauftritten („Polizeiruf 110“, „Der Alte“, „Morden

im Norden“, „Liebe, Babys und ...“ „Küstenwache“) her kennen kann.

Termin

„Und wer nimmt den Hund?“, Donnerstag, 27. April, 20 Uhr, im Saalbau in Neustadt. Karten unter www.ticket-regional.de, der Hotline 0651 9790777 und Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen wie Tabak Weiss, den Tourist-Infos in Neustadt und Maikammer oder der Buchhandlung Frank in Bad Dürkheim.