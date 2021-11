Mehrere hundert Rosenstöcke haben Weinbauverein, Verkehrs- und Verschönerungsverein sowie Gemeindeverwaltung Gimmeldingen in der vergangenen Woche im Weindorf gepflanzt. Es war die vierte Pflanzaktion der Engagierten. Insgesamt wurden nach Auskunft von Peter Stolleis über 2000 Rosenstöcke entlang der Spazier- und Wirtschaftswege in der Gimmeldinger Gemarkung gepflanzt. Die Mandelblüte sei für Gimmeldingen zwar sehr wichtig, aber nur von kurzer Dauer. „Mit den Rosen an den Zeilenenden der Weinberge soll die Blütezeit ausgedehnt werden“, schreibt Stolleis.