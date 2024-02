Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Saudi-Arabien fahren die beiden schwedischen Piloten von Rosberg X Racing (RXR) erneut an die Spitze. Das Neustadter Team Rosberg betreut technisch nicht nur RXR, sondern auch einen neuen Konkurrenten.

Am Wochenende startete die Saison 2024 der Extreme-E-Serie in Saudi-Arabien, und das in Neustadt ansässige Team Rosberg ist wieder mittendrin. Es zeichnet schon im vierten Jahr für den Einsatz des Teams