Und da ist er auch schon wieder – der rosarote Tag, an dem es Pralinen & Parfüm, Schlösser & Schmuck und Süßigkeiten & Sushi in herzförmiger Verpackung hagelt. 35 Millionen dieser Boxen werden pro Jahr für den Valentinstag produziert. Unfassbar, oder? Wäre für die Industrie ja auch echt hart, wenn sich Paare an dem Tag nur Respekt und Zuneigung schenken würden.

Gewidmet ist er allen Verliebten, den Blumenhändlern und den Privatdetektiven. Ja, ja, denn dann heißt es wieder: „Love is in the air…“