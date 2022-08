Jetzt geht’s los: Pfarrer Friedrich Schmidt-Roscher startet am Samstag um 7.30 Uhr zu seiner großen Radtour nach Rom.

Von Kathrin Keller

Vor der 1300-Kilometer-Tour war vor allem Ausruhen angesagt, schreibt Schmidt-Roscher in seinem Blog zur Tour.Deren Ziel ist es, Spenden zu sammeln, die Geflüchteten zugute kommen werden, genauer: dem Hilfsprojekt „Mediterranean Hope“ der Föderation evangelischer Kirchen in Italien. Die Beziehungen Schmidt-Roschers zur Kirche in Italien gehen zurück auf seine Studienzeit, die er zum Teil in Rom verbracht hat. Die Aktiven von „Mediterranean Hope“ bemühen sich darum, Geflüchtete aus der Illegalität herauszuholen und ihnen eine Perspektive zu eröffnen. Bei der Charity-Tour bezahlen Sponsoren für jeden gefahrenen Kilometer und Höhenkilometer einen selbst festgelegten Betrag.

Kurz vor Start der Tour gab es eine schlechte Nachricht: Eine Radfahrerin ist krank geworden und fällt aus. Da sie sich jedoch entschlossen hat, die Gruppe mit dem Auto zu begleiten, haben die Radfahrer jetzt quasi einen „Materialwagen“. Für Schmidt-Roscher bedeutet das: Er kann großzügiger packen. In seinem Blog verrät Schmidt-Roscher auch, auf was er sich freut: auf landestypische Spezialitäten, wenn möglich vegetarische. Aber das dürfte in Italien ja kein Problem sein.

Info



Infos über die Tour unter www.fritzfahrrad.de.