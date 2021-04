Einen nicht alltäglichen Fall haben Polizisten der Neustadter Inspektion am Sonntag erlebt. Gegen 17.30 Uhr meldete ein besorgter Zeuge, dass in der Sauterstraße ein Rollstuhlfahrer zunächst in Schlangenlinien gefahren und dann gestürzt sei. Eine Streife fuhr zur angegebenen Stelle. Dabei ergab sich, dass der Rollstuhlfahrer sich beim Sturz nicht verletzt hatte. Allerdings bemerkten die Polizisten schnell, dass der Mann sehr betrunken war. Ein Alkoholtest ergab 3,27 Promille. Laut Polizeibericht staunten sowohl die Beamten als auch der Rollstuhlfahrer über den Wert. Gegen den Rollstuhlfahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.