Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern hat ihre Angaben zum Vorfall in einer Regionalbahn am Sonntag zwischen Bad Dürkheim und Neustadt erweitert. Dabei hat ein Unbekannter gegen 14.30 Uhr im Zug Richtung Neustadt zwei Rollstuhlfahrer attackiert. Die beiden Betroffenen haben das im Hauptbahnhof Neustadt gemeldet. Nun teilt die Bundespolizei noch mit, dass der Unbekannte die beiden Rollstuhlfahrer auch auf dem Vorplatz des Neustadter Bahnhofs sowie am Busbahnhof beleidigt und körperlich angegangen habe. Die Polizei hat ihre erste Meldung ergänzt, da sie auf Hinweise von Zeugen unter Telefon 0631/340730 hofft.