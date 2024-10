Einen eher ungewöhnlichen Weg, auf sich aufmerksam zu machen, hat ein Neustadter in der Nacht zu Montag in der Magdeburger Straße gewählt. Eine Anwohnerin alarmierte laut einer Mitteilung die Polizei und bat um Hilfe, da jemand von außen einen Rollladen eines Fensters ihrer Wohnung nach oben drücke. Nachdem die Beamten angerückt waren, stellte sich heraus, dass es sich um einen weiteren Bewohner des Mehrfamilienhauses handelte. Wegen Fahrrädern im Flur, die die Haustür blockierten, konnte er nicht in das Gebäude gelangen. Gegenüber den Polizisten erklärte der Mann, er habe deswegen auf sich aufmerksam machen wollen. „Dies ist ihm gelungen“, kommentiert dies die Polizei in ihrer Mitteilung.