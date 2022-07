Eine 65 Jahre alte Rollerfahrerin ist am Freitagnachmittag bei einem Unfall in Mußbach verletzt worden. Laut Polizei kam es um 15.11 Uhr in der Straße An der Eselshaut zum Zusammenstoß: Die 65 Jahre alte Rollerfahrerin war in Richtung Ortsausgang unterwegs. Eine gleichaltrige Autofahrerin fuhr vom recht Fahrbahnrand los und übersah die Rollerfahrerin. Beim Zusammenstoß stürzte diese und verletzte sich am Handgelenk und am Fuß. Laut Polizei beträgt der Schaden 3000 Euro. Beide Fahrzeuge waren aber weiterhin fahrbereit.