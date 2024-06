Auf einen 17-Jährigen kommen nach einer Polizeikontrolle mehrere Strafanzeigen zu. Eine Streife der Neustadter Inspektion wollte den Jugendlichen, der mit einem Roller unterwegs war, am Donnerstag kurz vor 16 Uhr kontrollieren. Doch der 17-Jährigen ignorierte das Anhaltezeichen und fuhr einfach weiter. Die Polizisten verfolgten ihn. Laut Polizeibericht entwickelte sich eine Verfolgungsfahrt, die sich über mehrere Straßen erstreckte. Dann fuhr der Rollerfahrer auf einen schmalen Fußweg und konnte die Polizisten so vorübergehend abschütteln. Diese setzten die Verfolgung jedoch zu Fuß fort. In der Industriestraße hatten die Beamten den Roller wieder eingeholt. Dann fiel der Roller nach einem Fahrmanöver um. Der 17-jährige Fahrer und der gleichaltrige Soziusfahrer rannten weg. Aber die Polizisten erwischten erst den Soziusfahrer und wenig später in einem Innenhof den Fahrer. Dabei stellte sich heraus, dass dieser gar keine Fahrerlaubnis hat und sich deshalb der Kontrolle entziehen wollte.