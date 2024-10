Bei einem Verkehrsunfall in der Karl-Helfferich-Straße ist ein Rollerfahrer am Mittwoch leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, sei ein Autofahrer gegen 13 Uhr aus einem Grundstück auf die Karl-Helfferich-Straße herausgefahren und habe dabei einen von links kommenden Rollerfahrer übersehen. Bei der anschließenden Kollision habe sich der Rollerfahrer leicht an der Hüfte verletzt, ärztliche Betreuung sei nicht erforderlich gewesen. Der Roller war laut Polizei nicht mehr fahrbereit, die Feuerwehr wurde mit der Beseitigung auslaufender Betriebsstoffe beauftragt.