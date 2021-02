Ein 63-Jähriger hat am Donnerstag gegen 13.15 Uhr in der Sauterstraße in Neustadt mit seinem Motorroller ein geparktes Auto gestreift und ist gestürzt. Laut Polizei verletzte sich der Mann dabei leicht, er wurde ins Krankenhaus gebracht. An der Fahrerseite des Autos wurde der Lack beschädigt. Da der Mann gegenüber der Polizei angab, Alkohol getrunken zu haben, wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen ihn eröffnet und eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde der Rollerschlüssel sichergestellt.