Unbekannte haben am Freitagabend den Motorroller eines 27-jährigen Neustadters gestohlen. Wie die Polizei berichtet, parkte der Mann seinen Roller gegen 19.30 Uhr am rechten Fahrbahnrand in der Friedrich-Ebert-Straße. Gegen 1 Uhr stellte er fest, dass der Roller nicht mehr da war. Es handelt sich um einen Motorroller der Marke Jinan Qingqi „RexMoto“ in den Farben schwarz und weiß. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 06321/8540.