Tiefe Geothermie – das Stichwort sorgt für Emotionen aller Art. So auch diese Woche in Neustadt. Dabei gab es nichts zum Aufregen – nur einen offenbar überholten Artikel.

Rückblende: Vor ein paar Jahren wurde in Neustadt intensiv über Tiefe Geothermie gesprochen. Die Firma Vulcan Energie Ressourcen GmbH ist auf die Gewinnung von Lithium und Wärme aus großer Tiefe spezialisiert und in der Region schon in Landau tätig. Da Lithium mit Blick auf E-Mobilität und Handys ein wichtiger Rohstoff ist, steckt hinter der Gewinnung ein lukratives Geschäftsfeld. Und viele Kommunen sehen in der bei der Geothermie anfallenden Wärme die Chance, ihre Wärmeversorgung auf CO 2 -freie Füße zu stellen, also die angestrebte Wärmewende auch schaffen zu können.

Vulcan kam in Neustadt ins Spiel, weil die Stadt zum einen auch die Wärmewende meistern muss und weil das Unternehmen die sogenannten Aufsuchungsrechte für Bodenschätze auf der hiesigen Gemarkung besitzt. Schnell wurden große Pläne geschmiedet. Von einem Geothermiekraftwerk samt Lithium-Extraktionsanlage bei Geinsheim war die Rede. Was dort und in der Nachbarschaft umgehend besorgte Bürger, die sich in Initiativen formierten, auf den Plan rief. Man fürchtete Schäden durch Bohrungen, Verluste beim Wohnwert und so weiter.

Richtigstellung von Vulcan

Es war ziemlich emotional. Bis Vulcan-Vertreter im Sommer 2023 im Stadtrat gewissermaßen so nebenbei Abstand nahmen von diesen Vorstellungen. Mittlerweile war Bad Dürkheim als Standort für die Anlage in den Fokus gerückt. Geinsheim geriet mehr oder weniger aus dem Blickfeld. Man wolle dort nur noch bohren, könne sich eine Wärmelösung für Neustadt aber trotzdem vorstellen, hieß es seinerzeit. Ehe dann die BASF mit Ludwigshafen/Frankenthal ins Spiel kam und alle ausstach. Der Konzern ebnete Vulcan den Weg für die geplante Investition, sodass die Themen Erdwärme/Lithium nun dort verfolgt werden. Im November 2024 war Neustadt somit ganz aus dem Spiel.

Den Bürgerinitiativen dürfte das angesichts ihrer offenen Fragen recht sein, die Stadt steht unverändert vor der Wärmewende-Aufgabe. In Sachen Geothermie herrschte in Neustadt nun Ruhe. Bis Mitte der Woche eine Pressemitteilung von Vulcan kam mit dem Stichwort „Richtigstellung zum Artikel auf Focus online“. Dort wurde berichtet, dass Siemens und Vulcan Energie bei Geinsheim ein Kraftwerk zur Gewinnung von Lithium bauen wollen. Geinsheim kommt gut weg, wenn die Einwohner mit der Beschreibung „kleines Dörfchen“ leben können und darüber hinwegsehen, dass sie der Südpfalz zugeordnet werden. Dafür werden zwei Geinsheimer Besonderheiten hervorgehoben: die größte Weinkiste der Welt und der wohl älteste Männergesangverein Deutschlands.

Lob für Geinsheim

Aber das ist nur der Einstieg: Alles andere ist starker Tobak für alle, die die emotionalen Debatten in den politischen Gremien und bei Bürgerveranstaltungen noch im Ohr haben. Sollten die vor eineinhalb Jahren begrabenen Pläne plötzlich wieder aus einer Schublade hervorgezaubert und unversehens an der zum Teil besorgten und kritischen Öffentlichkeit vorbei doch klammheimlich umgesetzt werden? Im Neustadter Rathaus bekam man rasch Wind davon und war logischerweise alles andere als begeistert. Man betonte, dass dies so nicht stimme. Daher haben dort wie in der Redaktion viele aufmerksam die Richtigstellung von Vulcan gelesen. Zum Bericht von Focus online und den Aussagen zu den Geinsheimer Plänen heißt es: „Dies ist unzutreffend. Vulcan verfolgt das in diesem Zusammenhang seinerzeit geplante Geothermiekraftwerk und die Lithiumextraktionsanlage in Geinsheim nicht weiter und eine Umsetzung dieser Anlage am genannten Standort ist nicht vorgesehen.“ Das ist überaus deutlich.

Was bleibt? Nun, die kleine Freude, dass ein paar Vorzüge Geinsheims hervorgehoben wurden. Auch die Bürgerinitiative kommt mit ihren Bedenken zu Wort. Und sonst? Die Gewissheit, dass im Neustadt Rathaus für ein paar Stunden mächtig Trubel herrschte. Und die Erkenntnis, dass immer mal wieder Themen hochkochen, die eigentlich schon längst abgekühlt und gegessen sind.