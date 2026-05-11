In der Pauluskirche in Haßloch wird ein Rollator-Training angeboten. Dabei sollen laut Ankündigung praktische Fragen des Alltags mit dem Hilfsmittel erörtert werden, zum Beispiel: Wie wird der Rollator richtig eingestellt? Wie lassen sich Bordsteine sicher überwinden? Wie funktioniert das sichere Bremsen und Manövrieren?

Unter fachkundiger Anleitung von Jürgen Kemp von der Kreisverkehrswacht Bad Dürkheim werden grundlegende Techniken vermittelt und praktisch geübt, so die Organisatoren. Ziel des Trainings sei es, mehr Sicherheit im Umgang mit dem Rollator zu gewinnen. Wer sein Hilfsmittel souverän beherrsche, könne sich besser auf den Straßenverkehr konzentrieren, Verspannungen im Schulter- und Nackenbereich vorbeugen und das Risiko von Stürzen reduzieren.

Das Angebot des Seniorenbeirats, des Seniorenbüros und der Fachkraft Gemeindeschwester plus Vera Götz soll laut Ankündigung etwa zwei Stunden dauern.

Info

Die Veranstaltung findet am Dienstag, 16. Juni, um 14 Uhr in der Pauluskirche, Martin-Luther-Straße 33 statt. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung jedoch erforderlich. Für Getränke ist gesorgt. Anmeldung bis 11. Juni bei Vera Götz, Gemeindeschwesterplus, Telefon 06322 961-9125, E-Mail: vera.goetz@kreis-bad-duerkheim.de.