Anwohner der Saarlandstraße in Neustadt haben dem Notruf am Sonntagmorgen Wasser vor mehreren Garagen gemeldet. Neben der Feuerwehr wurde auch der Notdienst der Stadtwerke alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr sprudelte nach deren Angaben das Wasser zwischen Bürgersteig und Straßenrinne aus dem Boden. Die Einsatzkräfte überprüften, ob Wasser in die angrenzenden Garagen eingedrungen war und sicherten den Gefahrenbereich ab.

Kurz darauf trafen Stadtwerke-Mitarbeiter ein. Sie drehten die Hauptleitung ab und gruben die Straße an betroffener Stelle auf. Zudem stellten sie einen Tankcontainer mit Frischwasser für die Anwohner auf. Der Schaden soll laut einem Stadtwerke-Mitarbeiter noch im Lauf des Sonntags behoben werden.