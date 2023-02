Zwischen Harthäuserweg und Robert-Stolz-Straße wird ab Donnerstag, 23. Februar, entlang der Bahnstrecke gerodet. Laut Stadtverwaltung soll der Rückschnitt bis Ende des Monats abgeschlossen sein. Fußgänger und Radfahrer würden kaum behindert.

Mit dem Rückschnitt würden Tiefbauarbeiten im Sommer 2023 vorbereitet – es geht um die bereits angekündigte neue Fuß- und Radwegeverbindung östlich des Abenteuerspielplatzes zwischen Harthäuserweg und Robert-Stolz-Straße. Dieses Projekt gehört zum Städtebauprogramm Soziale Stadt, wird vom Land daher mit 90 Prozent bezuschusst und soll am Ende sowohl den Menschen in Böbig dienen als auch Mußbach/Gimmeldingen besser mit dem Bahnhaltepunkt Böbig, dem Schulzentrum und in Fortsetzung über den Grünzug mit der Innenstadt verbinden. Darüber hinaus wird der Stadt zufolge überlegt, vom Harthäuserweg her einen zweiten Eingang in den Abenteuerspielplatz vorzusehen.

Mit Blick auf den Rückschnitt habe die Abteilung Grünflächen Ersatzpflanzungen geplant. Zudem würden die dort lebenden Eidechsen erfasst, um für sie Ersatzhabitate zu finden.