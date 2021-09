Eine Live-Rock’n’Roll-Show mit Gesang, Musik und Tanz erwartet das Publikum am Samstag, 25. September, ab 20 Uhr in der Remise des Mußbacher Herrenhofs. Auf der Bühne steht Dominique Fürst alias Betty Sue, die frisch gebackene zweite Vorsitzende der Fördergemeinschaft, mit ihrer Band „The Hot Dots“ und bietet Klassiker der Rockin' Fifties, aber auch eigene Songs des aktuellen Albums „A Coffee and a Cigarette“. Für zusätzliche Farbe sorgen Tanzpaare des Rock'n'Roll-Clubs Neustadt. Der Eintritt ist frei.