Das integrative Open-Air-Festival in Lachen-Speyerdorf wird nach drei Jahren Zwangspause am kommenden Samstag gefeiert: Die Lebenshilfe Neustadt lädt ein zur 18. Auflage des beliebten Festivals auf dem Gelände der umgebauten Integrativen Kita Regenbogen in Lachen-Speyerdorf.

Los geht es am Samstag ab 16 Uhr im Adamsweg 10 mit Kaffee und Kuchen und einem Karaoke-Wettbewerb für Menschen mit Behinderung. Auch die Feucht-Fröhlichen-Neustadter sorgen für Verpflegung.

Bands ab 18 Uhr

Auf der Bühne werden ab 18 Uhr verschiedene Bands erwartet. Den Auftakt macht die Rockband „Dead Man’s Boogie“ aus Karlsruhe. Die regional bekannte, inklusive Hausband der Lebenshilfe Neustadt, „Puzzle“, freut sich auf ihr Heimspiel. Ab 19.30 Uhr stehen die Musiker mit und ohne Behinderung gemeinsam auf der Bühne. Ab 21 Uhr spielen die „Dicken Kinder“.

Bis 17 Uhr ist der Eintritt frei. Danach kostet das Eintrittsbändchen 10 Euro an der Abendkasse. Kinder bis 14 Jahren sind frei.