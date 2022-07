Seit Montag ist die Robert-Stolz-Straße in Neustadt in Höhe des Hotels halbseitig gesperrt. Wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilt, können Verkehrsteilnehmer von der Mußbacher Landstraße oder der Maximilianstraße kommend nicht nach Osten Richtung Amtsgericht abbiegen. Fußgänger- und Radfahrer können den Bereich passieren. Grund für die Sperrung, die bis Freitag dauern soll, sind Arbeiten der Stadtwerke an der Gashauptleitung. Eine Umleitung wird ausgeschildert.