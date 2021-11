Auch daran ist Corona schuld: Aus dem geplanten adventlichen Neustadter Doppelevent im Zeichen des New Yorker Kult-Künstlers James Rizzi wird nichts, weil einer der beiden Teile, die vorgesehene Ausstellung in der Villa Böhm, ebenfalls von der kompletten Kulturabsage der Stadt für Dezember betroffen ist. Das bestätigten der künstlerische Leiter Gerhard Hofmann und Frank Weisenburger, Eventmanager beim Stadtmarketing Neustadt, das bei der von 5. Dezember an geplanten Schau als Veranstalter fungiert hätte.

Wie Hofmann erklärte, konnte die für 30. November geplante Anlieferung der Kunstwerke gerade noch gestoppt werden. Wie Weisenburger berichtet, ist für die von der Tübinger Galerie „Art 28“ bestückte Rizzi-Hommage aber bereits ein Ersatztermin gefunden: 1.-24. Juli 2022. Nicht betroffen von der Absage ist der zweite Teil der Rizzi-Show: der Adventskalender im XXL-Format an der Rathausfront. Er startet wie geplant am 1. Dezember kurz nach 18 Uhr mit Fenster Nr. 1.