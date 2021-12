An Heiligabend um 12 Uhr ist es soweit: Das 24. Türchen geht auf, dann ist der Adventskalender in den Rathausfenstern komplett. Wieder gibt es stimmungsvolle Musik dazu, begleitet von einführenden Worten der Bürgerstiftung und dem Dank an alle Beteiligten. 23-mal haben die Motive bis dahin gute Laune in schwierigen Zeiten verbreitet, dank Bürgerstiftung, Sponsoren und dem Neustadter Künstler Gerhard Hofmann. Dieser hat die Motive des US-amerikanischen Pop-Art-Künstlers James Rizzi möglich gemacht. Bis 6. Januar ist der Kalender noch zu bewundern. Indes bleibt Rizzi Neustadt auch im nächsten Jahr noch erhalten: Im Juli sollen seine Werke im Stadtmuseum gezeigt werden. Dass es 2022 zu einer vierten Kalenderauflage kommt, scheint so gut wie sicher zu sein. Dabei soll auch eine überaus bekannte Weihnachtsmaus eine Rolle spielen. Mehr soll aber noch nicht verraten werden.