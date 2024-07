Als mittelalterliches „Ritterlager“ hat die Waldjugend in Haßloch ihr 28. Waldläufercamp konzipiert. Doch fast hätte sie das Ferienspiel wegen des Gebäudebrands in der vergangenen Woche auf der Pferderennbahn absagen müssen. In letzter Minute gab es Abhilfe.

Gitarrenklänge vor dem Zelt, dazu das laute Klappern von Holzschwertern und konzentriertes Basteln an den Bänken. So sieht ein typisches Waldläufercamp der Deutschen Waldjugend