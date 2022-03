Das Hotel-Cafe Ritter von Böhl hat sich bei der Sterne-Klassifizierung des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Rheinland-Pfalz von Drei Sterne auf Drei-Sterne Superior verbessert. In die gleiche Kategorie wird auch das Hotel St. Martiner Castell eingestuft, in dem es 2021 einen Betreiberwechsel gab. Seit Herbst vergangenen Jahres führen Jan und Anke Krüger die Geschäfte. Insgesamt zeichnet die Dehoga 18 gastgewerbliche Betriebe aus. Die Feierstunde mit Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt ist am Dienstag, 22. März, in Bad Kreuznach.