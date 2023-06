Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

18 Storchennester hat Experte Manfred Sauter in diesem Jahr in Neustadt gezählt. Der Vorsitzende des Storchenvereins Lachen-Speyerdorf erklärt, warum die Jungtiere beringt wurden und welche Kuriositäten es gab.

18 Storchennester gibt es Manfred Sauter zufolge in diesem Jahr in den Neustadter Weindörfern. „2022 waren es 17, wir hatten in Duttweiler ein Nest mehr als im Vorjahr“, so der Vorsitzende