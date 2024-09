Bei den Tagen der offenen Tür, zu der das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) am Wochenende anlässlich seines 125. Jubiläums seine Tore öffnete, sei eine „Safari durch das Abenteuer Wissenschaft“ möglich, so Andreas Kortekamp, kommissarischer Leiter des DLR. Zahlreiche Besucher erkundeten bei dieser Safari, was in der Einrichtung am Rand von Mußbach so geschieht.

Die Menschen bei ihren Bemühungen, um eine ausreichende Ernährung zu unterstützen, sei das Ziel gewesen, als das DLR 1899 als „Städtische Obst- und Weinbauschule“