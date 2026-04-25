Der Rohbau für die neue Autowelt der Kestenholz-Gruppe in der Neustadter Bertha-Benz-Straße steht. Der Firmenchef verspricht eines der „modernsten Autohäuser europaweit“.

Der Mercedes-Stern soll schon von der Autobahn zu sehen sein. Das wünschte sich zumindest Thomas Kestenholz, Chef der Schweizer Kestenholz Gruppe, am Donnerstagnachmittag beim Richtfest des neuen Autohauses, das in der Nähe des Hornbach-Kreisels entsteht. Er sprach von einer Riesenfreude, an diesem Punkt zu stehen. Kestenholz sei 2023 in der Pfalz eingestiegen, aber Pläne für einen Neubau habe es schon viel länger gegeben. Er kündigte an, dass in Neustadt „eines der modernsten Autohäuser bundesweit, ja sogar europaweit“ entstehen wird.

Holger Hemsing, der Geschäftsführer von Freyler Industriebau, hob hervor, wie viel Technik in so einem modernen Bau stecke. Freyler ist als Generalunternehmer für die schlüsselfertige Umsetzung des Bauprojekts zuständig. Er lobte auch, wie schnell es eine Baugenehmigung für das Vorhaben gegeben habe.

Holger Krimmel, der in der Geschäftsleitung von Kestenholz für die Pfalz zuständig ist, forderte die über 100 Gäste des Richtfests dazu auf, „den Eindruck von heute“ mitzunehmen. „Wenn wir uns dann in acht Monaten wieder treffen, werden Sie sehen, was aus diesem Rohbau geworden ist.“ Krimmel spielte damit auf die geplante Eröffnungsfeier Ende des Jahres an. Der symbolische Spatenstich hatte im April vorigen Jahres stattgefunden.

Zwei Kundencenter werden ersetzt

Wie es sich für ein Richtfest gehört, würdigte Freyler-Projektleiter Guido Leuthner mit einem Richtspruch die Leistung aller Beteiligten und zerdepperte am Ende das Glas, mit dem er den Anwesenden zuvor mehrmals zugeprostet hatte. Dies ist der traditionelle Abschluss des Richtspruchs und soll den Menschen in dem neuen Gebäude Glück bringen.

So soll das Autohaus aussehen. Illustration: GRAFT Architekten/oho

Das künftige Mercedes-Kundencenter soll den bisherigen Standort in der Branchweilerhofstraße ersetzen – sowie das Autohaus in Bad Dürkheim, das nach Fertigstellung des Neubaus in Neustadt schließen wird. „Unser Anspruch ist es, eine Erlebniswelt zu schaffen und gleichzeitig eine persönliche, qualitativ hochwertige Betreuung sicherzustellen“, sagte Kestenholz. Zudem sei der Neubau ein wichtiger Schritt zu durchgehend digitalisierten Abläufen.

Auf dem gut 20.000 Quadratmeter großen Grundstück im Gewerbegebiet „Lange Strahläcker“ im Neustadter Osten erstrecken sich die Gebäude des Kundencenters auf einer Gesamtfläche von rund 6600 Quadratmetern. Die 500 Quadratmeter große verglaste Ausstellungshalle ist sieben Meter hoch, sie soll eine frei auskragende Dachkonstruktion aus weißem Alucobond haben, im Stil der Mercedes-Markenarchitektur. Hier sollen die neusten Modelle des Autobauers präsentiert werden.

Zweistelligen Millionenbetrag investiert

Auch eine Werkstatt entsteht, in der mehr als 20 Arbeitsplätze vorgesehen sind. Das Reifenlager soll Platz bieten für mehrere tausend Radsätze. Zudem ist ein Lackier- und Karosseriezentrum geplant sowie eine eigene Waschanlage. Die Funktionsgebäude werden mit hellgrauen Sandwich-Paneelen verkleidet. Auf dem Außengelände sind Kundenparkplätze vorgesehen, außerdem wird es Flächen für die Präsentation von Gebrauchtfahrzeugen geben.

Das Gebäude ist nach Angaben von Kestenholz und Freyler nachhaltig konzipiert. Es erfüllt demnach den KfW-55-Standard und bekommt eine Luft-/Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit einer Industriefußbodenheizung, die im Sommer zur Kühlung genutzt werden kann. Das Dach wird zu 80 Prozent begrünt und erhält eine Photovoltaikanlage. Die Kestenholz-Gruppe investiert nach früheren Angaben ihres Geschäftsführers einen zweistelligen Millionenbetrag in den Neubau.