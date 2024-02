Die SPD-Fraktion hat beantragt, die Brücke am Haßlocher Rathausplatz sofort für den Autoverkehr zu sperren. Der Grund: Wegen der Bauweise der Brücke könnten Menschen dort gefährdet werden. Die Verwaltung sieht indes keinen Anlass, sofort zu handeln.

„Rialto-Brücke“ heißt die kleine Brücke, die im Zuge der Neugestaltung des Rathausplatzes Ende der 1990er-Jahre gebaut worden ist, im Volksmund. Der Beiname leitet sich von der geschwungenen Form des Bauwerks ab.

Schon mehrfach in der Vergangenheit war die Brücke Diskussionsthema in Gremien der Gemeinde. Jetzt hat die SPD-Fraktion beantragt, die Rialto-Brücke „sofort durch Aufstellen von Schildern und Anbringung eines geeigneten Hindernisses“ für den Autoverkehr zu sperren. Der Antrag soll in der Sitzung des Bau-, Verkehrs- und Entwicklungsausschusses am Donnerstag behandelt werden. Zur Begründung führt die SPD an, nach wir vor sei ständig eine „Gefährdung von Leib und Leben“ gegeben. Ein Autofahrer, der die Brücke von Süden nach Norden befährt, sei „je nach Geschwindigkeit für Sekunden oder Bruchteile von Sekunden blind über die vor ihm liegende Fläche“. Deshalb könne er einen sich vor ihm bewegenden Verkehrsteilnehmer nicht sehen. „Nur eine sofortige Sperre kann verhindern, dass ein Personen- oder Sachschaden entsteht“, so die SPD.

Verwaltung: Sperrung nicht zwingend notwendig

Sieht die Verwaltung sofortigen Handlungsbedarf? Auf Anfrage teilt Pressesprecher Julius Weiß mit, die von der SPD geforderte sofortige Sperrung werde „nicht als zwingend gegeben“ angesehen. Bereits in der Vergangenheit sei die Brücke bei einem Test gesperrt worden. 2021 war ein Teil des Platzes über den Sommer teilweise dicht: Die vorderen zehn Parkplätze zur Rathausseite hin waren damals wie auch die Brücke gesperrt worden. Durch Hochbeete und Holzzäune war der Bereich abgetrennt worden, um mehr Aufenthaltsqualität auf dem Platz zu schaffen. Dieser Test sei in der Bevölkerung „eher negativ aufgenommen“ worden, so der Sprecher weiter.

Die Verwaltung prüfe derzeit die Argumente und Folgen einer möglichen Sperrung sowie die verkehrliche Situation an der Brücke. Dabei werde Rücksicht auf die Bedürfnisse der Anwohner genommen, insbesondere hinsichtlich der Parkplatznutzung. Die Parkmöglichkeiten seien im Hinblick auf das Ärztezentrum am Rathausplatz besonders für Senioren und Menschen mit Behinderungen von großer Bedeutung.

Nach Kenntnis der Verwaltung hätten sich bisher keine Unfälle an der Brücke ereignet. Die Verwaltung habe die Verkehrssituation dort weiterhin im Blick und werde Entwicklungen sorgfältig analysieren. Maßnahmen, um eine mögliche Gefährdung im Bereich der Brücke zu minimieren, seien bereits getroffen worden. Geländer und Zäune seien aufgestellt worden, insbesondere zum Schutz von spielenden Kindern. Das habe sich bislang bewährt und trage zur Sicherheit dort bei.