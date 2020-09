Die RHEINPFALZ-Sommerserie „Tour de Pfalz“ hatte im Juli den Wasgau-Haardt-Trail ausführlich vorgestellt. Er ist eine ungewöhnliche E-Bike-Route quer durch den Pfälzerwald von Wilgartswiesen bis Neustadt. Die Besonderheit: Es geht einmal hoch – und dann bleibt man oben, fast bis zum Schluss. Ausgetüftelt hat die 40 Kilometer lange Strecke über breite Forstwege der Natursportler Heinz Illner (Altrip/Dahn). Beim Tourenprogramm des Pfälzerwald-Vereins Hambach bieten Illner und RHEINPFALZ-Redakteur Rolf Schlicher am Freitag, 2. Oktober, eine geführte E-Bike-Tour über den Wasgau-Haardt-Trail an. Coronabedingt sind maximal zehn Teilnehmer möglich. Anmeldung erforderlich per E-Mail an rolf.schlicher@pwv-hambach.de.