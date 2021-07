Inhalte und Chancen einer Ausbildung in der Pflege sind das Thema der RHEINPFALZ-Sprechstunde am Montag von 14 bis 15 Uhr. Jelena Völcker, examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin am Neustadter Marienhaus Klinikum Hetzelstift, beantwortet am Lesertelefon unter der Rufnummer 06321/8903-34 Fragen zu den Inhalten der Ausbildung und den Karrierechancen nach dem Examen. Schulabgänger können sich dabei auch über Arbeitszeiten, Vergütung und das Krankenhaus als Arbeitsplatz informieren. Völcker ist seit 15 Jahren am Neustadter Krankenhaus tätig. Zu ihren Aufgaben gehören unter anderem die Organisation der Pflegeausbildung, des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) und der Praktika im Marienhaus. Heute ist sie in der Stabsstelle Pflege für die Ausbildungsorganisation am Neustadter Krankenhaus zuständig, verantwortet außerdem das betriebliche Gesundheitsmanagement der Mitarbeiter.