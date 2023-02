Stefan Grüne, Chefarzt der Inneren Medizin II am Marienhaus Klinikum Hetzelstift, kann Tipps geben, wie sich Husten und Schnupfen vermeiden lassen. Erreichbar ist er am RHEINPFALZ-Telefon am Mittwoch von 16 bis 17 Uhr. Grüne wird unter Telefon 06321 890334 Fragen rund um das Thema Erkältungskrankheiten beantworten. Einfache Tipps, um sich vor einer Infektion zu schützen, seien, sich regelmäßig die Hände zu waschen und sich nicht mit den Fingern an Mund, Nase oder Augen zu fassen. Grüne gibt ferner Hinweise zur Vorbeugung und erklärt, wer bei Erkältungen besonders aufpassen sollte und welche Therapien es gibt.