„Es gibt keinen Grund, bei akuten Beschwerden nicht zu uns zu kommen“, sagt Hubertus von Korn, Chefarzt der Medizinischen Klinik I am Marienhaus Klinikum Hetzelstift. Hintergrund ist seine Beobachtung, dass er immer öfter Patienten behandeln muss, deren Zustand schlechter ist als er sein müsste.

Fragen zu Herz- und Kreislauferkrankungen im Zusammenhang mit Covid 19 beantwortet von Korn in einer RHEINPFALZ-Sprechstunde am Dienstag, 1. Juni, von 16 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 06321/8903-34. „Wir behandeln derzeit deutlich weniger Herzinfarkt- und Schlaganfallpatienten als sonst“, sagt der Chefarzt. Gleichzeitig bezweifelt er, dass es auch weniger Herzinfarkte und Schlaganfälle gibt: Es sei wohl die Furcht, sich im Krankenhaus mit Corona zu infizieren, die dazu führe, dass Menschen erst einmal abwarten, wenn sie beispielsweise Schmerzen in der Brust spüren. „Ein möglicher Herzinfarkt wird so schlimmer und schlimmer, weil er nicht behandelt wird – und irgendwann kann es zu spät sein“, warnt der Kardiologe.

Sein eindringlicher Appell: Bei akuten Symptomen gelte es, sofort den Notarzt zu rufen und sich ins Krankenhaus bringen zu lassen. Im Hetzelstift gebe es ein ausgeklügeltes System zur Infektionsvermeidung. Für das Testkonzept sei jüngst ein PCR-Gerät mit optimaler Genauigkeit angeschafft worden, an Covid Erkrankte würden zudem strikt isoliert.

Nur noch wenige Corona-Patienten

Nicht zuletzt die steigende Zahl Geimpfter habe dazu beigetragen, dass aktuell nur noch wenige Covid-Patienten behandelt würden und es auch beim Personal kaum noch Infizierte gebe, so der Chefarzt: „Wir sind aktuell wieder voll einsatzfähig.“

Zudem erklärt er, warum es derzeit besonders wichtig ist, sozusagen auf sein Herz zu hören: Wer sich mit Covid infiziert habe, trage ein höheres Risiko, auch am Herzen zu erkranken: „Covid 19 ist eine Systemerkrankung, das bedeutet dass der ganze Körper betroffen ist“, erklärt von Korn. Dabei neige das Blut auch stärker zur Gerinnung, werde sprichwörtlich dicker – und das wiederum könne einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall Vorschub leisten.

Anrufen

Hubertus von Korn ist am Dienstag, 1. Juni, von 16 bis 17 Uhr unter 06321/8903-34 bei der RHEINPFALZ-Sprechstunde zu erreichen.