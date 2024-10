Eine Krebserkrankung betrifft meist die ganze Familie – dies zeigte auch die RHEINPFALZ-Sprechstunde mit Hamid Huschmand Nia, dem Leiter des Brustzentrums am Marienhaus Klinikum Hetzelstift, zum Thema Brustkrebs.

Gleich die erste Anruferin sorgte sich um ihre 86-jährige Mutter, deren Frauenarzt bei einer Routine-Untersuchung eine kleine Zyste in der Brust festgestellt und eine Biopsie empfohlen hatte, um einen Tumor auszuschließen. Davor hätten sowohl Mutter als auch Tochter Angst. Zudem klage die Mutter über Schmerzen in der Brust. „Eine Biopsie ist die einzige Möglichkeit, eine harmlose Zyste von einer unter Umständen bösartigen Gewebeveränderung definitiv zu unterscheiden“, betonte Huschmand. So könne innerhalb weniger Tage Klarheit geschaffen werden. Die Angst vor einer Biopsie sei unbegründet: In erfahrener Hand handle es sich dabei um einen ambulanten Eingriff unter lokaler Anästhesie, der um die zehn Minuten dauere.

Die Sorge der Tochter um ihre Mutter zeige, dass der behandelnde Arzt immer auch die Angehörigen der Patientinnen im Blick behalten sollte: „Es ist ja nach wie vor so, dass die Frau der Dreh- und Angelpunkt in der Familie ist, darum ist es umso wichtiger, dass die Familienmitglieder verstehen, was und warum es passiert und so gesundheitliche Veränderungen nachvollziehen können.“

Faktor Zeit spielt wichtige Rolle

Huschmand unterstrich, dass der Faktor Zeit beim Thema Brustkrebs eine entscheidende Rolle spielt: „Je früher die Erkrankung erkannt wird, desto höher ist die Chance auf vollständige Heilung.“ Bei jeder Zellteilung des erkrankten Gewebes passierten Fehler unterschiedlichster Art; je weniger Gelegenheit das erkrankte Gewebe habe, über den Blutkreislauf mit anderen Organen in Kontakt zu kommen, desto geringer sei die Wahrscheinlichkeit, das der Krebs streut – sich also Metastasen bilden.

Mindestens so wichtig wie Diagnose und Behandlung ist die Nachsorge: Mehrere Frauen erkundigten sich, wie lange sie ihre Medikamente noch nehmen sollten. So eine Anruferin, bei der 2010 im Alter von 45 Jahren Brustkrebs diagnostiziert wurde und die Operation, die anschließende Chemotherapie und die Bestrahlung erfolgreich hinter sich gebracht hatte. Nach wie vor unterziehe sie sich der ursprünglich für fünf Jahre geplanten Antihormonmedikation, die sie auch gut vertrage und mit der sie sich eigentlich gut fühle. „Das sind hocheffektive und sehr zielgenaue Medikamente, deren Anwendungsdauer man bei entsprechender Indikation auch über die fünf Jahre hinaus verlängern kann“, sagte Huschmand. Dennoch hätten auch diese Medikamente Nebenwirkungen, weswegen eine Verlängerung der Anwendung immer in der Tumorsprechstunde des Brustzentrums im Plenum besprochen werde: „Da wägen die Experten ab, ob es sinnvoll ist, diese Risiko in Kauf zu nehmen“, so Huschmand. Im konkreten Fall tendiere er indes dazu, von der weiteren Einnahme Abstand zu nehmen: „Sie sind seit 14 Jahren gesund und gelten damit als geheilt“, sagte er zu der Anruferin. Er riet ihr, auf die Empfehlung ihres Frauenarztes zu hören und im Zweifel einfach eine zweite Meinung hinzuzuziehen.

„Sie sind nicht gesund, weil sie die Tabletten einnehmen“, sagt Huschmand auch weiteren Anruferinnen mit ähnlichen Fragestellungen. Er unterstrich erneut, dass die Heilungschance bei Brustkrebs hierzulande sehr hoch sei, obwohl viele Frauen teilweise über 40 Jahre hinweg künstliche Hormone zu sich nehmen – Stichwort Pille.

Termin

Über die Früherkennung und Behandlung von Brustkrebs informiert Huschmand am Mittwoch, 16. Oktober, ab 16 Uhr bei einem Vortrag von Huschmand im GDA Wohnstift, zu dem alle Interessierten willkommen sind. Der Mediziner spricht dort innerhalb einer öffentlichen Veranstaltungsreihe des Freundes- und Förderkreises des Hetzelstifts.