Leberentzündungen sind das Thema einer RHEINPFALZ-Sprechstunde am Donnerstag, 29. Juli. Von 16.30 bis 17.30 Uhr beantwortet Stefan Grüne, Chefarzt der Medizinischen Klinik II mit Schwerpunkt Gastroenterologie, Onkologie, Infektiologie, Pneumologie und Endokrinologie am Neustadter Marienhaus Klinikum Hetzelstift, Fragen zu Hepatitis.

„Es ist eine Krankheit, die oft unbemerkt bleibt, weil sie keine Schmerzen verursacht“, so der Experte. Da die Leber nicht innerviert ist, spüre man keine Schmerzen, „höchstens ein Druckgefühl“. Häufig werde eine Erkrankung deshalb zufällig entdeckt, beispielsweise bei einem großen Blutbild anlässlich eines Routine-Checks. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass weltweit 328 Millionen Menschen an Hepatitis B oder C erkrankt sind, ohne es zu wissen. „Unbehandelt kann das schwerwiegende Folgen haben, bis zu Leberzirrhose oder Leberkrebs“, rät Grüne zu regelmäßigen Untersuchungen.

Grundsätzlich sei zwischen fünf Typen zu unterscheiden, so Grüne. Hepatitis A werde meist durch virusbelastete Speisen übertragen und verlaufe in der Regel leicht. Typ B – immer in Verbindung mit Typ D – übertrage sich durch Sexualkontakte, unsauberes Piercen oder Tätowieren oder Kontakt mit infiziertem Blut. Dieser Krankheitsverlauf sei meist schwer und werde oft chronisch, führe mitunter zum Tod. Auch Hepatitis C werde durch Blut übertragen und verlaufe meist chronisch. „Bei diesem Krankheitstyp bestehen bei adäqater Behandlung 90-prozentige Heilungschancen“, so Grüne.

Impfung gegen Hepatitis A und B

Hepatitis E schließlich werde oft über rohes Fleisch übertragen, beispielsweise Schweinemett. Diese Form der Erkrankung nehme deutlich zu, verlaufe aber meistens leicht – doch sie könne durchaus auch mit dem Tod enden, betont Grüne. „Diese Form der Hepatitis war bis vor 30 Jahren nur in Indien bekannt“, so Grüne. Er rät darum, Fleisch immer gut zu garen, „dann passiert auch nichts“. Eine Hepatitis könne auch durch andere Krankheiten entstehen, die die Leber in Mitleidenschaft ziehen. Sind diese geheilt, klinge dann auch die Hepatitis wieder ab.

Gegen die Typen A und B gebe es Schutzimpfungen – und die seien unbedingt empfehlenswert, weil eine chronische Hepatitis B nicht heilbar ist. Sie kann mit Medikamenten lediglich in Schach gehalten werden.

Viel Bewegung, wenig Alkohol

„Nach der Diagnose müssen wir klären, ob es sich um eine stoffwechselbedingte, eine angeborene, eine toxische oder eine Autoimmunerkrankung handelt, bei der die eigenen Antikörper gegen die Leber arbeiten“, erklärt der Experte: bei stoffwechselbedingter Hepatitis verfette die Leber – häufig bedingt durch Übergewicht.

Zu viel Alkohol, aber auch zu viel Fructose – also Fruchtzucker – belaste die Leber. Ebenso leiste zu wenig Bewegung der Krankheit Vorschub. „Obwohl wir in der Pfalz leben, gilt die Regel, dass man für jedes getrunkene Viertel Wein am besten einen Tag auf Alkohol verzichtet“, sagt Grüne. „Mehr als 25 Gramm Alkohol am Tag führt auf jeden Fall auf Dauer zu bleibenden Schäden“, mahnt er zur Zurückhaltung im Hinblick auf die Trinkgewohnheiten. „Wer sich etwas Gutes tun will, achtet auf sein Gewicht, bewegt sich viel an der frischen Luft und übt Mäßigung im Weingenuss“, so sein Fazit.

